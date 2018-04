Traficante italiano posta foto no Facebook e é preso em Londres

ROMA - Um traficante italiano foi extraditado da Grã-Bretanha para seu país depois que apolícia descobriu seu paradeiro através de uma foto sua que publicou no Facebook fazendo turismo em Londres, segundo a imprensa local.

O jornal La Repubblica afirma que Michele Grasso, de 27 anos de idade, fugiu de sua cidade de Taormina, na região da Sicília, em 2008, após a polícia emitir ordem de prisão contra ele. De acordo com o diário, ele passou então a usar o Facebook para contar a seus amigos que estava se divertindo.

"Com uma pitada de ironia, Grasso indicou no seu perfil do Facebook que morava em Alcatraz. E, talvez pelo excesso de confiança, começou a publicar algumas fotografias tiradas em momentos alegres", afirmou o jornal. A foto que levou a sua captura foi tirada ao lado da estátua do presidente americano, Barack Obama, no museu de cera londrino Madame Tussauds.

Os investigadores italianos já monitoravam seus perfis em redes sociais e seguiam viagens de seus familiares e amigos ao exterior. Eles já haviam visto imagens de Grasso com amigos em bares da capital britânica e no local onde o italiano trabalhava como garçom.

O bairro de Grasso, Woodford, no nordeste londrino, foi determinado por causa da foto publicada no Facebook que mostrava um ônibus que passava pela área, segundo o La Repubblica.

