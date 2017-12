Traficante tem droga roubada e liga para a polícia Um homem na cidade de Wichita, Estado do Kansas, ligou para o sistema de emergência da polícia, o 911, para denunciar que foi vítima de assalto à mão armada. O roubo? Cerca de 450 gramas de maconha no valor de U$ 1.100 que ele estava tentando vender perto de sua casa. A vítima disse à polícia nesta quinta-feira que um comprador o ameaçou com uma espingarda e roubou seus entorpecentes. A polícia levou cães farejadores para a casa do vendedor e localizou mais maconha e aparatos de drogas. A vítima foi fichada na prisão do Condado de Sedgwick sob diversas acusações, incluindo posse de drogas com intenção de tráfico. O ladrão não foi encontrado.