Traficantes incendeiam ônibus no Rio Um ônibus foi incendiado nesta manhã na Linha Amarela, via expressa que liga as zonas Oeste e Norte do Rio de Janeiro. O fogo teria sido ateado por traficantes do Complexo da Maré, em Bonsucesso. A Policia Militar foi para o local e as pistas da ficaram fechadas em ambas as direções durante 40 minutos. No início da tarde, o chefe da Polícia Civil, delegado Álvaro Lins, informou que, embora tenha poucos detalhes sobre o fato, tem informações de que "o tráfico de drogas está insatisfeito com a instalação do Batalhão Comunitário no complexo da Maré." Álvaro Lins não quis vincular a ação criminosa de hoje com o ataque ao microônibus da PM, no fim da noite de ontem. Ele classificou de "atentado covarde do tráfico", mas disse que o ataque aos policiais ainda está sendo investigado. Segundo o delegado, existe um conflito na Maré, entre as quadrilhas dos traficantes Facão e Linho, que antes eram aliados. "Eles estão em conflito, mas não temos ainda os responsáveis pelo atentado", informou Lins. Sobre a ação na refinaria de Manguinhos, na sexta-feira à noite, o delegado disse estar convencido de que não foi um atentato, mas apenas tentativa de assalto aos vigilantes. Exército Questionado sobre a possibilidade de o Exército voltar às ruas do Rio, Lins respondeu: "Por hora, não. Se houver necessidade, a governadora Rosinha tomará as providências."