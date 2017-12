Traficantes injetam pasta de cocaína em cocos na Colômbia Cerca de 32,6 quilos de pasta básica de cocaína injetados em 39 cocos foram apreendidos na sexta-feira, 16, com dois passageiros de um ônibus que ia para Cúcuta, na fronteira nordeste da Colômbia com a Venezuela, informaram fontes policiais. O carregamento foi descoberto pela Polícia Rodoviária, que revistou o ônibus. O comandante da Polícia na região, o coronel José Humberto Henao, disse à imprensa que a apreensão mostra um novo método de narcotráfico. A pasta básica, transformada em líquido por exposição ao calor, "tinha sido injetada com seringas", explicou o oficial. Ele acrescentou que "para isso foram feitos pequenos orifícios com uma broca na parte inferior" dos cocos, para retirar a água e introduzir a droga. Depois, os furos foram tapados com plastilina.