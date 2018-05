Traficantes queimam carros perto de cidade no México Mais de 20 veículos foram incendiados hoje nos cinco acessos rodoviários à cidade mexicana de Morelia, após confrontos entre policiais e traficantes do cartel La Familia. O porta-voz da procuradoria da Justiça do Estado de Michoacán, Jonathan Arrendondo, disse que homens armados dispararam para o ar nas entradas da cidade e obrigaram as pessoas a saírem dos seus automóveis e os motoristas a deixarem os caminhões. Depois, incendiaram os veículos.