Traficantes tentam conquistar classe média com novas drogas Narcotraficantes estão produzindo novas drogas especialmente desenhadas para o consumidor americano, entre elas um tipo de heroína altamente pura que os usuários podem fumar ao invés de injetar, advertiu hoje uma agência antidrogas das Nações Unidas em um relatório divulgado hoje. A Agência Internacional de Controlo de Narcóticos, um organismo independente associado à ONU, afirma, entre outras coisas, que os narcotraficantes tentam conquistar principalmente a classe média americana. E para isso estão oferecendo drogas que podem ser fumadas como cigarros, pois muitos consumidores desta camada social consideram repulsivo injetar-se um narcótico. Ainda de acordo com o informe, os traficantes de drogas também tentam enganar os usuários afirmando a eles que fumar heroína causa menos dependência do que injetá-la. "Isso mostra como o mercado ilegal opera de maneira inteligente ao vender uma droga a uma nova classe de consumidores afirmando a ela: ´Pode consumi-la de uma forma diferente e não se converter em um dependente´", disse à Associated Press Rainer Wolfgang, um dos diretores da agência.