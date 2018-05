Tráfico global de drogas não cresce, diz agência da ONU O comércio mundial de drogas ilegais parou de crescer pela primeira vez desde meados do século 19, embora o uso e produção de algumas substâncias estejam crescendo rapidamente em determinados bolsões, disse na quarta-feira um importante funcionário da ONU. O abuso das metanfetaminas no Leste Asiático e a produção de ópio no Afeganistão crescem em ritmo alarmante, mas o cultivo de papoula (matéria-prima do ópio e da heroína) no chamado Triângulo Dourado (entre Tailândia, Laos e Myanmar) caiu, segundo Akira Fujino, representante do Escritório da ONU para Drogas e Crimes no Leste Asiático. "É a primeira vez na história que estamos observando esta tendência", disse Fujino em entrevista coletiva na quarta-feira em Manila. "Há um aumento constante no problema das drogas desde as Guerras do Ópio, no século 19. Mas isso não significa que o problema está sendo combatido." A área dedicada à produção de ópio no Triângulo Dourado caiu de mais de 160 mil hectares em 1996 para cerca de 32 mil hectares em 2005, disse Fujino, acrescentando que dados preliminares mais recentes da região mostram uma queda ainda maior. Já a produção no violento Afeganistão está "disparando até níveis recordes", o que alarma países da Europa Ocidental, mercado consumidor do ópio e da heroína produzidos na Ásia Central, segundo Fujino, que não citou cifras da produção. Autoridades do Extremo Oriente e do Pacífico estão reunidas durante três dias em Manila para analisar seus esforços no combate às drogas, especificamente em estimulantes da família das anfetaminas, como o ecstasy ou "yaba" ou das metanfetaminas como o "ice" ou "shabu." Para Fujino, os governos da região devem dedicar mais recursos à redução da demanda por drogas sintéticas, já que o abuso da heroína e da maconha está em queda. "As prisões estão lotadas, as instalações de reabilitação e tratamento são limitadas, e mais campanhas de conscientização são necessárias para tratar do problema", disse Fujino, acrescentando que é mais barato prevenir do que tratar o abuso de anfetaminas.