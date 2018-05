Tráfico humano dissemina o HIV na Ásia, adverte ONU Cerca de 300 mil mulheres e crianças são vítimas do tráfico humano na Ásia todo ano, o que acelera a disseminação do vírus HIV, causador da Aids, disse a ONU na quarta-feira. "O tráfico humano ... contribui para a disseminação do HIV ao aumentar cada vez mais a vulnerabilidade das vítimas do tráfico à infecção", disse Caitlin Wiesen-Antin, coordenadora regional de HIV/AIDS para a Ásia e o Pacífico do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas (Pnud). "Tanto o tráfico humano quanto o HIV ameaçam muito o desenvolvimento e a segurança humanos." Importantes rotas de tráfico humano passam entre o Nepal e a Índia e entre a Tailândia e países vizinhos como Laos, Camboja e Mianmar. Muitas das vítimas são garotas que acabam se prostituindo. "A ligação entre o tráfico humano e o HIV/Aids só foi identificado bem recentemente", disse Wiesen-Antin ao Congresso Internacional de Aids na Ásia e no Pacífico. O Unaids, programa da ONU que atua no combate à doença, estima que em 2006 havia 5,4 milhões de portadores do HIV na região do Pacífico Asiático. Isso faz da região a segunda maior do mundo em termos de pessoas com HIV, depois da África subsaariana, onde há 25,8 milhões de infectados. A sede da conferência, o Sri Lanka, tem uma das taxas mais baixas de infecção pelo HIV da Ásia, com um número estimado de 5.000 pessoas, em uma população de cerca de 20 milhões de habitantes. A vizinha Índia, em comparação, tem o terceiro maior total de casos de HIV em números absolutos, depois da África do Sul e da Nigéria, com cerca de 2,5 milhões de HIV-positivos.