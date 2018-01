Tragédia em estrada faz 17 mortos no Paquistão Pelo menos 17 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, na madrugada deste sábado, quando um ônibus repleto de passageiros caiu em um barranco, depois que o motorista perdeu o controle do veículo, numa curva fechada em uma estrada na localidade de Jehlum, situada cerca de cem quilômetros de Islamabad, capital do Paquistão. A cadeia de televisão Geo informou que alguns feridos, hospitalizados, estão em estado crítico.