Tragédia na Disneylândia mata 1 e fere 10 Uma pessoa morreu e outras 10 ficaram feridas quando um dos carros da montanha-russa "Big Thunder Mountain Railroad", na Disneylândia, saiu dos trilhos, nesta sexta-feira. A montanha-russa leva os visitantes do parque em uma viagem cheia de voltas, o que supostamente seria um passeio em um trem do Velho Oeste. As curvas passam por entre cachoeiras, cavernas, minas e rochedos. O brinquedo, inaugurado em 1979, foi na época uma das grandes atrações da Disnelylândia. O porta-voz do parque, Joe Aguirre, disse que o passeio é manobrado por computadores.