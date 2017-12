Tragédia pode aprofundar recessão nos EUA, diz a Sobeet Antonio Correa de Lacerda, presidente da Sobeet (Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização Econômica), entende que ainda é prematura uma avaliação quantitativa do impacto no fluxo de investimentos norte-americanos para o Brasil da tragédia desta terça-feira nos Estados Unidos. Ele observa que a economia americana já vinha se desacelerando e que a tragédia poderá levar os Estados Unidos a aprofundar a recessão. Lacerda considera que os desdobramentos do ataque terrorista ainda são imprevisíveis, mas que a tragédia agravará a retração na economia mundial.