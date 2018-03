Transbordamento de rio deixa ao menos 22 mortos em El Salvador Ao menos 22 pessoas morreram e 16 encontravam-se desaparecidas em El Salvador devido ao transbordamento de rios que, na capital do país, arrastaram um ônibus no qual viajava um grupo de evangélicos, disseram na sexta-feira autoridades do país. O ônibus tentava atravessar uma rua de Málaga, na periferia pobre de San Salvador, na quinta-feira à noite, quando foi arrastado pelas águas do rio Acelhuate, para depois se chocar contra uma ponte e partir-se ao meio. Um total de 31 pessoas que viajavam no ônibus. Com a exceção de um adolescente que havia conseguido sair do veículo, todos os passageiros foram arrastados correnteza abaixo. O diretor do Corpo Nacional de Bombeiros, Abner Hurtado, disse à Reuters que, entre os corpos, estão os de três crianças que viajavam no ônibus. O veículo já foi retirado do rio. "Só eu consegui sair. Vínhamos da igreja Elim, na região central, e todos começaram a rezar. E nós (ele e um outro jovem) tivemos a idéia de sair pela janela para ver o que poderíamos fazer", afirmou à Reuters Fabricio Hernández, 16, até agora o único sobrevivente. O outro jovem que saiu com ele do veículo foi levado pela corrente. (Reportagem de Alberto Barrera)