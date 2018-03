Trânsito na China mata mais de 50 pessoas desde sexta

Na província de Guizhou, 13 pessoas morreram após um ônibus lotado despencar de uma encosta de 100 metros de altura, informou a agência estatal de notícias Xinhua neste sábado. Dos sobreviventes, 11 estão em estado grave. De acordo com a Xinhua, com autorização para levar até 19 passageiros, o veículo transportava 34 pessoas.

Ontem (01), no sul da província de Sichuan, outro ônibus caiu, matando 11 pessoas, de acordo com o governo do condado de Gulin. Em outro acidente, à noite, no noroeste da província de Gansu, um ônibus saiu da estrada, rolou por uma ladeira e pegou fogo, matando 18 pessoas e ferindo outras 32. Também na sexta-feira, na província de Henan, 10 pessoas morreram após um caminhão carregado de fogos de artifício explodir. As informações são da Dow Jones.