Transmissão em pool e plateia local ditam ritmo de reality show

Canal de notícias em sinal aberto, via UHF, a Record News viu sua audiência dobrar de 0,3 ponto para 0,6, com pico de até 2 pontos no Ibope na Grande São Paulo, entre 18h de terça-feira e 18h de ontem. Os índices de audiência da GloboNews e da BandNews ainda não são conhecidos, já que o Ibope não afere audiência instantânea em canais pagos.

As cenas têm alavancado a audiência de noticiários e até de programas de variedades prontos para pegar carona na desgraça alheia. A Record tem no local duas equipes, uma para o jornalismo, outra para outros programas. O Jornal da Record, que na terça-feira da semana passada rendeu 10,5 pontos na Grande São Paulo, registrou 12,3 pontos anteontem. O Jornal Nacional, também recheado pelo tema, chegou a 33 pontos de média, patamar 3 pontos acima dos índices mais recentes. Na região, cada ponto equivale a 56 mil domicílios com TV.

A Band também se beneficiou do show, que rendeu segundo lugar no Ibope a José Luiz Datena, na terça-feira, para o seu Brasil Urgente. O assunto teve extensão no Jornal da Band. Das 23h29 às 23h55 e de 0h05 à 0h18, a Band subiu a 5 pontos no Ibope, com 6,4 de pico, audiência improvável para a emissora no horário, com noticiário sobre os mineiros em resgate, sob o comando de Ticiane Villas-Boas, diretamente da redação, na sede do Morumbi.

Na RedeTV!, Luciana Gimenez deixou de lado os desfiles de lingerie para dar espaço ao resgate, que atropelou também as celebridades do TV Fama e dominou as edições do Leitura Dinâmica, tanto ontem quanto na terça-feira. O assunto ainda promete render cobertura extensa por vários dias. Caco Barcellos já está no local para dedicar seu olhar ao fato em edição do Profissão Repórter, que a Globo exibe na próxima terça-feira.