Tratado comercial com EUA deve ser aceito No primeiro referendo da história do país, os costa-riquenhos votaram ontem para decidir se aceitam o Tratado de Livre Comércio (TLC) com os Estados Unidos. De acordo com os primeiros resultados divulgados na noite de ontem, o "Sim" estava com quase 52% dos votos, embora as pesquisas demonstrassem vantagem do "Não", que significaria a rejeição ao acordo. O principal defensor do "Sim", o presidente Oscar Árias, chegou a dizer que a não aceitação do TLC corresponderia a um salto no precipício, mas prometeu respeitar o resultado. Os TLCs foram adotados pelos EUA como estratégia de integração comercial após o fracasso da Área de Livre Comércio da Américas (Alca). O Chile e quase toda a América Central já aderiram.