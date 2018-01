Tratado da ONU contra crime organizado entra em vigor Um tratado das Nações Unidas sobre o combate ao crime organizado entrará em vigor na próxima semana, tornado-se o primeiro acordo internacional com força de lei a lidar com esse tipo de delito, informa o Escritório da ONU para Drogas e Crime. O tratado impõe os membros a cooperar no combate ao crime organizado, à lavagem de dinheiro, à corrupção e à obstrução da justiça. O acordo foi assinado por 147 países e ratificado por 48, incluindo Canadá, França e México. Os EUA são signatários, mas não ratificaram o texto. ?Esta é uma convenção com presas, com novas normas sobre extradição, apoio legal, transferências e investigações conjuntas?, disse Antonio Maria Cost, diretor-executivo da agência da ONU. O tratado, chamado Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, entra em vigor na segunda-feira, 90 dias após ter obtido a quadragésima ratificação. A convenção define como quadrilha criminosa um grupo de três ou mais pessoas que trabalham juntas para cometer um ou mais crimes graves por lucro material.