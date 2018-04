Tratado de Lisboa terá novo plebiscito A União Europeia (UE) ofereceu ontem um pacote de garantias à Irlanda para que seus eleitores submetam o Tratado de Lisboa a um novo plebiscito em outubro. O documento equivale a uma Constituição do bloco europeu, mas só poderá entrar em vigor depois de aprovado por todos os 27 Estados-membros. Os irlandeses já haviam votado contra a adoção do tratado em plebiscito anterior. Desta vez, a UE prometeu à Irlanda que a aprovação do documento não terá impacto em questões como a neutralidade da ilha, seu vantajoso regime fiscal, a proibição do aborto ou a proteção dos direitos trabalhistas.