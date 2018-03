Tratado de Nice deve ser aprovado pelos irlandeses Os primeiros resultados divulgados na noite de ontem mostram que os irlandeses irão votar a favor do Tratado de Nice. A aprovação deste tratado permitirá que dez países da Europa central e do leste se incorporem à União Européia, em 2004. Os dados definitivos da votação que aconteceu neste sábado serão anunciados ainda neste domingo no Palácio de Dublin. De acordo com o resultado do voto eletrônico em sete das 42 circunscrições da Irlanda, os partidários de ratificar este documento conseguiram cerca de 60%. O índice de participação deve ficar em torno de 50%, muito acima dos 34,7% do referendo anterior, de 7 de junho de 2001, quando os irlandeses rejeitaram o Tratado de Nice. Aproximadamente 3 milhões de irlandeses foram convocados para votar o referendo.