Tratado proíbe munição fragmentada; EUA não aderem Uma reunião internacional em Dublin aprovou na quarta-feira uma proposta de tratado contra as munições de fragmentação, mas sem a participação de potências importantes, como os Estados Unidos, a Rússia e a China. Os mais de cem países participantes aprovaram o texto depois que a Grã-Bretanha prometeu não usar essas armas, que continuam causando danos indiscriminados mesmo muito tempo após o fim dos conflitos. Diplomatas e ativistas dizem que esse texto está mais evoluído que o tratado de 1997 contra minas terrestres, sem permitir exceções. O texto ainda será submetido ao plenário na sexta-feira, mas sua aprovação será apenas uma formalidade. Caso não haja objeções inesperadas, o tratado deve ser assinado em dezembro em Oslo. As munições de fragmentação se abrem sobre o solo e espalham centenas de "bombinhas" numa ampla área. Muitas vezes deixam de explodir quando são lançadas, o que as transforma numa espécie de mina terrestre capaz de mutilar e matar curiosos, muitas vezes crianças. O Departamento de Estado dos EUA disse que a abolição dessas armas colocaria em risco a vida de soldados dos EUA e seus aliados. "Embora os Estados Unidos compartilhem das preocupações humanitárias dos que estão em Dublin, as munições de fragmentação já demonstraram sua utilidade militar", disse o porta-voz Tom Casey. Além da promessa britânica de rever o uso dessas armas, o que fortalece o tratado, a França já havia anunciado na sexta-feira passada sua intenção de abrir mão de um tipo de munição que responde por 90 por cento dos seus arsenais de bombas de fragmentação. (Reportagem adicional de David Clarke, em Londres)