"Travesseiro namorado" faz sucesso no Japão A disc-jóquei de rádio Junko Suzuki diz ter descoberto o parceiro de cama perfeito: um travesseiro com forma de homem. O produto, lançado pela Kameo Corp., consiste em um torso sem cabeça com um braço que envolve a mulher e pode parecer desconcertante para algumas pessoas, mas não para Suzuki e as outras 1.000 japonesas que já compraram o ?Travesseiro Braço de Namorado?. ?Gosto de dormir segurando a mão de alguém?, diz Suzuki, de 34 anos. ?E o travesseiro me faz sentir relaxada, porque posso segurar o braço e sentir o calor ao meu lado?. A Kameo diz que o travesseiro é não só uma fonte de conforto emocional como também ajuda a manter o corpo equilibrado durante o sono, oferecendo apoio dos dois lados. As usuárias geralmente se acomodam de modo a manter a cabeça apoiada no ?bíceps? do braço.