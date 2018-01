Trégua com a Europa vai acabar, avisam terroristas O mesmo grupo que reivindicou a autoria dos atentados de 11 de março, na Espanha, diz que as nações da Europa têm apenas duas semanas para retirar suas forças do Iraque, informa um jornal árabe publicou nesta sexta-feira. A declaração, publicada pelo Asharq al-Awsat, refere-se à trégua de 90 dias para a Europa declarada por Osama bin Laden em 15 de abril. ?Aos povos europeus: poucos dias restam para que seja aceita a trégua oferecida por Bin Laden. Do contrário, não terão a quem culpar além de vocês mesmos?, diz nota atribuída aos terroristas e citada pelo jornal, publicado em Londres. O jornal diz ter recebido anota da ?Brigada de Abu Hafs al-Masri (al-Qaeda)?, o mesmo grupo que se declarou responsável pelas explosões que deixaram 190 mortos em Madri. Autoridades americanas e especialistas internacionais acreditam que o grupo não merece credibilidade.