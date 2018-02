Trégua em Faluja permanece nesta segunda-feira A trégua é mantida nesta segunda-feira, pelo segundo dia, em Faluja - onde, nos últimos dez dias, os intensos combates deixaram entre 400 e 600 iraquianos mortos. Mas forças adicionais norte-americanas se direcionam à região e líderes do exército disseram que retomarão a ofensiva se as negociações entre três iraquianos representantes dos Estados Unidos e porta-vozes dos rebeldes sunitas não chegarem a um acordo. No sul do país, membros do Conselho do Governo Iraquiano, representantes dos EUA, iraquianos, também conversam com as lideranças dos seguidores do clérigo Muqtada al-Sadr, que iniciaram na semana passada levante contra as forças aliadas e tomaram controle das cidades sagradas de Karbala, Kufa e Najaf. O exército norte-americano evitou conduzir ataques na região controlada pelos xiitas por causa da cerimônia de al-Arbaeen domingo, que reuniu 1,5 milhão de peregrinos.