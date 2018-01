Trégua no combate ao fogo na Califórnia Pela primeira vez em vários dias, as equipes de bombeiros e voluntários que combatem os incêndios florestais na Califórnia (EUA) puderam descansar um pouco hoje. Temperaturas baixas e chuvas fracas ajudaram a controlar as chamas, que já causaram mais de 20 mortes e destruíram milhares de casas em todo o Estado.