Treinamento da polícia iraquiana fracassou, diz general O treinamento mal planejado da polícia iraquiana contribui para a instabilidade do país e vêm atrasando a colocação de um número suficiente de iraquianos nas ruas para aliviar a tarefa das tropas americanas, disse o chefe do treinamento das Forças Armadas, general Paul D. Eaton, que deixará o Iraque na próxima semana, depois de um ano preparando os 200.000 soldados, policiais e agentes de defesa civil do país árabe. ?Não foi bem. Tivemos praticamente um ano sem progresso?, declarou. ?Erramos ao pôr o foco nos indivíduos, em vez de nos líderes?, disse Eaton à Associated Press. Enquanto os líderes da ocupação estrangeira do Iraque preparam-se para entregar o poder a um governo provisório, as forças de segurança locais não estão prontas para assumir a responsabilidade de proteger o país.