Trem atinge carro e deixa dois mortos na Dinamarca Duas pessoas morreram e uma ficou seriamente ferida nesta quarta-feira em um acidente de carro na Dinamarca. O carro em que eles estavam viajando foi atingido por um trem em uma estrada de ferro no sudoeste daquele país. Um quarto passageiro teve ferimentos leves, de acordo com a polícia local. De acordo com os investigadores, o fraco sol do inverno pode ter dificultado a visão do motorista, que não teria visto a cancela da ferrovia baixar. O acidente aconteceu em uma região a 310 quilômetros de Copenhagen.