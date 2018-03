Trem atropela e mata 3 elefantes no leste da Índia Um trem de alta velocidade matou três elefantes que cruzavam os trilhos em uma reserva florestal no leste da Índia. O porta-voz da ferrovia, Jayant Sharma, disse que o acidente ocorreu fora do trajeto definido e que não houve alerta do departamento florestal sobre o movimento de elefantes na região.