Trem atropela ônibus na Turquia; 15 mortos Um trem atingiu um microônibus que cruzava os trilho na Turquia, matando 15 dos 19 passageiros e ferindo os outros quatro, informam as autoridades. O ônibus transportava pessoas que voltavam de uma festa de casamento quando cruzou a estrada de ferro que liga a província de Aydin com porto de Izmir, no Mar Egeu. O ônibus foi arrastado por 800 metros ao longo da linha antes que o trem parasse, segundo o prefeito local, acrescentando que, aparentemente, o automóvel atravessou as barreiras eletrônicas que controlam a passagem de nível. A TV CNN-Turquia disse que cinco crianças estão entre os mortos. Na quinta-feira, um trem descarrilou em outra parte da Turquia, matando 37 pessoas.