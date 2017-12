Trem bate em carro que circulava pela linha Uma morte e 23 feridos foi o saldo de um acidente inusitado no Japão, onde um trem de alta velocidade atingiu um automóvel que circulava inexplicavelmente sobre os trilhos na mesma direção do trem, informou a polícia. Para a polícia, o motorista, que não foi identificado, queria se suicidar. No impacto, o carro ficou destruído e o condutor morreu, enquanto dois vagões do trem descarrilaram e derrubaram vários postos de eletricidade, causando 23 feridos. A bordo do trem, composto por oito vagões, havia 900 passageiros. Um porta-voz da companhia ferroviária Meitetsu, proprietária do trem, afirmou que no ponto do acidente o trem corre normalmente a uma velocidade de 120 quilômetros por hora.