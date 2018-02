Trem bate em veículo e deixa 21 mortos na Índia Um trem de passageiros colidiu com um veículo matando 21 pessoas na Índia no Estado de Bihar, no leste do país, segundo autoridades. Todos os passageiros e o motorista do riquixá, veículo tradicional da Índia, morreram no acidente que ocorreu enquanto o veículo cruzava os trilhos próximos à cidade de Semra.