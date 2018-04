Trem colide com jipe e deixa 15 mortos Um trem colidiu ontem com um jipe que voltava de uma festa de casamento no leste da Índia, matando 15 pessoas - entre elas, a noiva. De acordo com testemunhas, outras duas pessoas ficaram feridas. O acidente ocorreu perto de um cruzamento na cidade de Bargarh, no Estado de Orissa. Nenhum passageiro do trem ficou ferido.