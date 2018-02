Trem colide contra ônibus no Quênia e deixa 11 mortos Um trem colidiu contra um ônibus de passageiros na capital do Quênia, Nairóbi, matando 11 pessoas e deixando vários feridos, segundo o Centro Nacional de Operação de Desastre do país. As autoridades afirmaram o incidente aconteceu quando o ônibus atravessava os trilhos.