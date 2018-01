Trem com adolescentes descarrila em Cuba Um trem que levava estudantes de internatos no campo para Havana descarrilou por razões desconhecidas ao sul da capital cubana. Ainda não há informação oficial sobre mortos ou feridos. Bancos amassados e aço retorcido eram visíveis no interior de três vagões de passageiros caídos de lado na cidade de Jamaica, 50 km ao sul de Havana. Um hospital próximo confirma ter recendo vítimas do descarrilamento. Em Cuba, muitos jovens com idade entre 16 e 18 anos estudam em internatos rurais do governo, onde trabalham a terra e assistem às aulas. Vários têm o hábito de voltar a Havana para passar os finais de semana.