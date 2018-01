Trem com centenas de passageiros descarrila no Paquistão Um trem de passageiros descarrilou neste domingo na cidade de Jhelum, ao norte do Paquistão, e há temores de que haja várias dezenas de vítimas, embora ainda não haja dados mais precisos, indicaram fontes oficiais. Pelo menos seis vagões que levavam centenas de pessoas caíram por um barranco a cerca de cem quilômetros ao nordeste de Islamabad, segundo informou Abdul Rehman, representante da Rede Ferroviária do Paquistão. Rehman disse que o trem transportava cerca de 500 passageiros e que, dentro dos vagões que descarrilaram, havia pelo menos 200 pessoas, razão pela qual há temores de que o acidente possa ter causado dezenas de mortes. "Tememos por perdas humanas, agora estamos tentado obter mais dados", disse Rehman à rede privada de televisão Geo TV. O trem Lahore Express, que havia partido de Lahore (leste do Paquistão) rumo a Rawalpindi, nos arredores de Islamabad, sofreu o acidente quando estava perto da cidade de Jhelum, a cerca de 24 quilômetros da estrada principal, segundo disse à EFE o general Shaukat Sultan, porta-voz das Forças Armadas paquistanesas. Ainda de acordo com Sultan, dois trens especiais com equipes de emergência do Exército paquistanês foram enviados à área acidentada, embora os trabalhos de resgate sejam dificultados porque o acidente ocorreu à noite e só será possível utilizar helicópteros depois que amanhecer. "Levará horas para chegar até ali, a região é inacessível", indicou o porta-voz militar paquistanês, que acrescentou ser impossível mencionar um número de vítimas pelo fato de ninguém ter chegado ainda ao local do acidente. Por enquanto, se desconhece a causa do acidente do "Lahore Express", um trem de alta velocidade que não tinha paradas previstas. Em julho passado, um acidente de trem causou cerca de 150 mortes em Ghotki, na prvíncia de Sindh (sul do Paquistão), quando o maquinista interpretou um sinal de forma equivocada e se chocou contra outros dois trens que estavam na estação.