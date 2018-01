Trem com gás propano explode em Nova York Um trem que carregava gás propano descarrilou e explodiu na manhã desta segunda-feira, 12, no condado de Oneida, na região norte do Estado de Nova York. A explosão do material, conhecido como gás liquefeito de petróleo (GLP), forçou os moradores de uma área de 1,6 quilômetros de raio a saírem de suas casas, disseram autoridades. Algumas escolas também foram evacuadas. Ainda não há registros de feridos ou mortos e a causa da explosão ainda é investigada. O trem, composto por 80 vagões, dos quais doze pegaram fogo, passava por uma área não povoada ao norte da cidade. Depois de uma hora de incêndio, as chamas ainda não haviam diminuído muito. "As chamas alcançaram uns 60 metros de altura", disse o sargento do Corpo de Bombeiros, Kevin Salerno. "Era possível vê-las por cima das árvores a uns 16 a 25 quilômetros de distância." "Ainda há um enorme perigo de explosão", afirmou o sargento. A empresa que administra o transporte ferroviário, a CSX Corp., não foi encontrada para comentar o caso. "Escutei um forte estouro e a casa sacudiu", disse Barbara Williams, que mora a dois quilômetros de distância do foco da explosão. Matéria ampliada às 13h31 para acréscimo de informações