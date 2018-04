Trem de carga ligará as duas Coréias O governo sul-coreano anunciou ontem que as Coréias do Norte e do Sul terão uma linha regular de trens de carga, que começará a operar diariamente em dezembro. Será o primeiro serviço regular de trens entre os dois países, separados há mais de 50 anos. A nova linha ligará a cidade norte-coreana de Kaesong a um parque industrial na Coréia do Sul. Em breve, segundo autoridades sul-coreanas, o mesmo serviço estará aberto a trens de passageiros.