Trem de luxo descarrila na África do Sul e 3 morrem Um trem de luxo, cheio de turistas estrangeiros, ficou fora de controle numa descida e descarrilou hoje, na África do Sul. Funcionários da ferrovia alertaram os passageiros para que pulassem do trem, depois que os freios deixaram de funcionar. "Eu gritei para que os outros pulassem", disse o diretor-gerente da Rovos Rail, empresa que opera o trecho, Rohan Vos. "Eu pulei enquanto o trem estava em movimento".