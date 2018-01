Trem de passageiros descarrila na Holanda deixando ao menos um morto e vários feridos

AMSTERDÃ - Um trem de passageiros descarrilou na Holanda após bater em um guindaste de manutenção durante a hora do rush nesta terça-feira, 23, deixando ao menos um morto e vários feridos.

Fotos do acidente ocorrido em Dalfsen, 120 quilômetros a leste de Amsterdã, mostravam quatro vagões de passageiros caídos de lado após a colisão do trem com o guindaste.

O prefeito local, Han Noten, disse à emissora de rádio NOS que uma pessoa morreu na colisão - as primeiras informações da mídia local são de que o condutor do trem teria morrido. Não se sabe quantas pessoas estavam nos vagões, mas, segundo o prefeito, não seriam muitas.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O trem era operado pela Arriva, uma subsidiária da alemã Deutsche Bahn. Um porta-voz da Arriva não pôde ser contactado de imediato para comentar o acidente. /EFE e REUTERS