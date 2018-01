Trem descarrila e bate em locomotiva na Itália Um trem de passageiros descarrilou, invadiu uma linha adjacente e colidiu com uma locomotiva no norte da Itália. Os informes iniciais falam em pouco mais de dez feridos, nenhum em estado grave. O incidente ocorreu por volta das 16h30 (hora local) nas proximidades de Arquata, 30 km ao norte de Gênova, disse um porta-voz da ferrovia Trenitalia. Segundo ele, aparentemente um trem que se dirigia de Livorno para Turim descarrilou por razões ainda desconhecidas e chocou-se com uma locomotiva que estava em outra linha.