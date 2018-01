Trem descarrila e deixa seis mortos na Inglaterra Um trem de passageiros descarrilou hoje, em uma área próxima a Londres, deixando um saldo de seis mortos a bordo e mais de 50 feridos, informaram autoridades. Este foi o sexto acidente envolvendo mortes desde 1997, depois que o sistema ferroviário britânico foi privatizado. O trem, que ia de Londres a King´s Lynn, transportava 151 pessoas quando saiu dos trilhos em Potter´s Bar, a 20 quilômetros ao norte da capital. Segundo a polícia, 10 pessoas ficaram seriamente feridas e outras 45 conseguiam sair caminhando com lesões superficiais. Um porta-voz da Railtrack, a empresa que administra a infra-estrutura ferroviária, disse que três dos quatro vagões descarrilaram e o último atingiu parte da estação. A polícia abriu uma investigação para determinar as causas do acidente. "Um vagão ficou muito danificado", disse Nicholas Anastasiou, que testemunhou o acidente. "Há restos do trem por todos os lados...as pessoas estão assustadas. Há muita gente ferida aqui". O trem, que é operado pela empresa West Anglia Great Northern, estava previsto para deixar a estação londrina de Kings Cross às 12h45 (horário local), com uma primeira parada em Cambridge, e com destino final em King´s Lynn, em Norfolk, leste da Inglaterra. Segundo a polícia, o descarrilamento ocorreu às 12h55, dez minutos depois de o trem ter deixado Kings Cross. O mais recente descarrilamento na Grã-Bretanha ocorreu em 2000, a cerca de 11 quilômetros de Hatfiel. Quatro pessoas morreram no choque de um trem de alta velocidade.