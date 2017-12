Trem descarrila e mortos podem chegar a 100 na Índia Cerca de cem pessoas morreram e outras 180 ficaram feridas nesta segunda-feira em um descarrilamento de trem no estado indiano de Bihar (leste), a 655 km de Calcutá. Um dos vagões acabou caindo em um rio. O Rajdhani Express, que faz a rota entre Calcutá e Nova Délhi, descarrilou quando passava por uma ponte sobre o rio Dhabi. Não há informações sobre as causas do acidente, mas fontes da companhia pública de ferrovias afirmaram que alguns trilhos foram retirados e que uma sabotagem pode ter acontecido. Pelo menos 50 pessoas foram retiradas sem vida dos vagões, 100 foram hospitalizada em estado grave. Ao todo, mais de 320 pessoas foram resgatadas das 600 que estavam nos 18 vagões, declarou as autoridades locais. Um dos vagões, com cerca de 68 passageiros, caiu nas águas do Dhabi e outros três vagões ficaram pendurados na ponte. Nos quatro vagões afetados viajavam pelo menos 300 pessoas. As autoridades disseram que o resgate das vítimas será lento, já que a profundidade do rio atrapalha o trabalho das equipes de emergência.