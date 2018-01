Trem descarrila e pega fogo na Transiberiana

O acidente ocorreu perto de uma estação em Kirov, cerca de 800 quilômetros a nordeste de Moscou. Ao todo, 32 vagões repletos de gás natural liquefeito descarrilaram e a seguir explodiram.

Cerca de 700 moradores de áreas próximas à estação foram retirados, pois o fogo se espalhou para além dos vagões.

Centenas de bombeiros foram enviados para combater as chamas. Uma investigação foi aberta para apurar as causas do descarrilamento. Fonte: Associated Press.