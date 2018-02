Trem descarrila em Maryland e deixa dezenas de feridos Um trem de passageiros da companhia Amtrak que transportava cerca de 200 pessoas descarrilou nos arredores de Washington hoje, quando fazia uma curva, deixando dezenas de pessoas feridas, quatro delas em estado grave. O trem seguia de Chicago para Washington e descarrilou às 13h55 locais nos arredores da Avenida Connecticut, uma importante via da capital norte-americana. Seis pessoas sofreram ferimentos graves. Em quatro destes casos as vítimas correm risco de vida, disse Oscar Garcia, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Condado de Montgomery. Ainda segundo ele, 60 pessoas sofreram ferimentos menores. Os 13 vagões da composição descarrilaram. Porém, nem todos chegaram a tombar. Seis pessoas ficaram presas nos carros, mas todas foram retiradas do trem acidentado em menos de uma hora, disse Garcia. Peter Goelz, ex-diretor-gerente da Agência Norte-Americana de Segurança em Transportes (NTSB, por suas iniciais em inglês), comentou que os investigadores deverão iniciar a apuração tentando descobrir se o calor na região foi o responsável pelo acidente. As temperaturas na região variam entre 32ºC e 37ºC.