Trem descarrila em Nova York e deixa ao menos cem feridos

NOVA YORK - Pelo menos cem pessoas ficaram feridas nesta quarta-feira, 4, a maioria com ferimentos leves, em um acidente ennvolvendo um trem no distrito do Brooklyn, em Nova York, nos Estados Unidos, informaram os serviços de emergência da metrópole.

O acidente aconteceu na estação de Atlantic e afetou uma unidade do trem suburbano de Long Island, conhecido pela sigla LIRR. A empresa que administra a linha só informou sobre atrasos no serviço por um "incidente".

O corpo de bombeiros indicou que o saldo provisório de feridos é de cem, nenhum com lesões graves. Um deles está sendo tratado pela possibilidade de ter fraturado uma perna.

Testemunhas citadas por veículos de imprensa locais indicaram que, aparentemente, a composição entrou na estação com excesso de velocidade, não fez uma parada completa e se chocou com os amortecedores de uma via e com um muro lateral ao descarrilar.

Cerca de 600 pessoas viajavam no trem, que sofreu o acidente por volta das 8h20 locais (11h20 de Brasília). / EFE