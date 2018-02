Trem descarrila nos EUA e um passageiro morre O descarrilamento de um trem no centro de Mississipi (EUA), nesta terça-feira à noite, matou pelo menos um passageiro e deixou dezenas de outros feridos, muitos deles em estado grave. O trem fazia a rota New Orleans-Chicado e havia 84 pessoas a bordo. O descarrilamento está sendo considerado um acidente, mas agentes do FBI já foram encaminhados ao local.