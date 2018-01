Trem explode na Rússia; pelo menos quatro mortos Duas bombas explodiram sob um trem de passageiros no sul da Rússia, matando pelo menos quatro pessoas e deixando dezenas de feridos, informam as autoridades. As bombas foram plantadas no leito da ferrovia que liga Kislovodsk a Mineralnye Vody, na região do Cáucaso. Havia pelo menos 50 pessoas no terceiro vagão - que foi atingido diretamente pelo impacto - da composição de seis. Dmitry Oliferenko, porta-voz do enviado do presidente Vladimir Putin ao sul da Rússia, falou em cinco mortos; já o ministro das Ferrovias, Gennady Fadeyev, disse que seis pessoas perderam suas vidas - três no ato da explosão e três outras mais tarde. Já o porta-voz do Ministério regional das Situações Emergenciais, Igor Mikhailov, falou em quatro mortos e mais de 30 feridos.