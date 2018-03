Trem expresso japonês pára para ajudar estudante Um trem de alta velocidade que transportava milhares de passageiros fez uma parada imprevista - e, talvez, sem precedentes - a fim de ajudar uma adolescente a chegar a tempo para seu exame de admissão na escola secundária, disse um operador ferroviário. "Decidimos que o futuro desta jovem dependia de nós", explicou o funcionário, sob a condição de não ser identificado. Acrescentou que não se lembrava de nenhum caso similar. A estudante de 15 anos saiu de sua casa na segunda-feira de manhã com tempo suficiente para chegar ao local do exame, em uma competitiva escola pública num subúrbio de Tóquio. Mas, em vez de pegar uma linha local que a levaria até as proximidades da escola, a jovem abordou um trem expresso, que não iria parar até chegar ao centro financeiro da capital japonesa. Horrorizada ao descobrir que não chegaria a tempo a seu destino, a jovem chamou a atenção dos passageiros, que alertaram o maquinista. O escritório ferroviário local decidiu então autorizar a parada imprevista para que a estudante descesse. Os pais da jovem telefonaram à noite para as autoridades para comunicar que sua filha havia chegado a tempo para o exame.