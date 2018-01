Trem pega fogo e mata 37 na Índia Três vagões de um trem expresso pegaram fogo nesta quinta-feira no norte de Índia, deixando ao menos 37 mortos, disse a polícia. Outros 20 passageiros ficaram queimados no acidente com a composição que seguia da cidade de Amritsar para Bombaim, disse o oficial de polícia Amandeep Singh. ?Resgatamos 35 corpos?, disse Singh.