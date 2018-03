Tremor abala oeste da Colômbia e Equador

O terremoto foi sentido em Bogotá, capital da Colômbia, cerca de 545 quilômetros ao nordeste do local e em grande parte do Equador. Na província de Narino, o secretário do governo, Jaime Rodriguez, informou que três pessoas ficaram feridas pelo desabamento de um telhado na cidade El Charco ao longo da Costa do Pacífico. Autoridades no Equador também informaram que não houve danos significativos relacionados com o terremoto.

A televisão colombiana mostrou as pessoas na ruas de cidades como Cali e pequenas rachaduras em muros e em alguns edifícios. O prefeito da cidade de Tuquerres, Paulo Cesar Rodriguez, próximo ao epicentro do terremoto disse que o abalo "foi muito forte e durou um longo tempo", mas que não houve danos maiores na cidade de 42 mil habitantes. As informações são da Associated Press.