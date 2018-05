Tremor atinge Pacífico e alerta de tsunami é emitido

ILHA DE VANUATU - Um terremoto com magnitude preliminar de 7,6 graus na escala Richter ocorreu no sul do Pacífico, próximo à ilha de Vanuatu, e um alerta de tsunami foi emitido. O Centro de Pesquisa Geológica dos Estados Unidos informou que o terremoto ocorreu a cerca de 225 quilômetros ao sul da capital de Vanuatu, Port Vila, a uma profundidade de aproximadamente 25 quilômetros da superfície do mar.

Não há registro de feridos ou danos materiais. O Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico informou que um tsunami é possível diante da força do terremoto. O alerta de tsunami emitido vale para Vanuatu, New Caledônia e Fiji.