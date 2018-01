Tremor de 4,1 graus na Amazônia equatoriana Um tremor de 4,1 graus na escala Richter foi registrado hoje na amazônia equatoriana, sem que até o momento se tenha notícias de vítimas ou danos materiais. As informações são do Instituto Geofísico da Escola Politécnica Nacional de Quito. O abalo foi registrado às 14h57 (17h57 de Brasília), e seu epicentro, a 12 km de profundidade, ocorreu no limite entre as províncias equatorianas de Orellana e Napo. A região já havia sido atingida por um tremor de 6,1 graus na semana passada, também sem causar vítimas ou danos.